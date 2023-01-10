Звіт Фонду Slots City за грудень: генератори, дрони, військова техніка, Starlink і не тільки
За грудень друзі та волонтери Фонду Slots City витратили на потреби армії та гуманітарну допомогу 4 642 507 грн
В останній місяць 2022 року волонтери передавали на фронт генератори та зарядні станції, Starlink та буржуйки, зимове спорядження для бійців. Крім того - допомагали у закупівлі та ремонті автомобілів (в тому числі - ремонті броньованої розвідувально-дозорної машини), дронів, тепловізорів та іншої техніки і спорядження.
Також волонтери продовжили допомагати Олександрівській клінічній лікарні у Києві та відіслали пакунки з гуманітарною допомогою та новорічними подарунками переселенцям. Загальна сума ж допомоги від волонтерів та друзів Фонду Slots City, який працює з березня на потреби армії, перевищила позначку в 17 мільйонів і становить зараз 17 402 568 грн.
"Цей місяць став для друзів та волонтерів Фонду Slots City рекордним із закупівлі допомоги для Збройних Сил України", – каже директор Фонду Slots City Станіслав Андрєєв.
"Місія Фонду – допомагати суспільству у критично важливих ситуаціях, і зараз така ключова потреба – це фронт, допомога бійцям у таких розхідних військово-технічних матеріалах як авто, дрони, утепленні та у спеціальному спорядженні. Крім цього, ми допомагаємо і з медичним забезпеченням пораненим, і з гуманітарною допомогою переселенцям. Ми бачимо своє майбутнє лише у перемозі України. І команда Фонду щодня її наближає: як на волонтерському, так і на економічному фронті", – додав він.
Так, серед допомоги Збройним силам України, яку минулого місяця підготували та передали друзі та волонтери Фонду:
Автомобілі:
- Mitsubishi L200 для ССО Азов
- Hyundai Terracan для Морської піхоти
- Ремонт Mitsubishi Pajero для Морської піхоти
- Ремонт броньованої розвідувально-дозорної машини для ТРО
- Допомога в закупівлі авто для ЗСУ
- Допомога у ремонті авто для ЗСУ
Дрони:
- Дрон DJI Mavic-3 для ССО
- Дрон DJI Mavic-3 для ЗСУ
- Дрон DJI Mavic-3 для Морської піхоти
- Дрон DJI Mavic-3 для Національної гвардії
Інша військова техніка:
- Тепловізор на Запорізький напрямок
- Тепловізори для Десантно-штурмових військ ЗСУ
- Тепловізори для ССО
- Прилади нічного бачення та дальноміри для ССО
- Starlink для Національної гвардії
- Зарядні станції для ТРО, ЗСУ, ССО
- Генератори для Української добровольчої армії, ТРО, ЗСУ
- Генератор у Шевченківську громаду Миколаївської області
Буржуйки - 52 шт для ЗСУ
Спорядження:
- Рюкзаки для ЗСУ
- Пончо для ЗСУ
- Закупівля одягу для ЗСУ
- Закупівля курток для Нацгвардії
- Допомога у закупівлі одягу (напрямок – Бахмут)
Медична допомога Олександрівській клінічній лікарні у Києві.
Гуманітарна допомога та новорічні подарунки для родин переселенців.
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