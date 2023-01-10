Звіт Фонду Slots City за грудень: генератори, дрони, військова техніка, Starlink і не тільки

В останній місяць 2022 року волонтери передавали на фронт генератори та зарядні станції, Starlink та буржуйки, зимове спорядження для бійців. Крім того - допомагали у закупівлі та ремонті автомобілів (в тому числі - ремонті броньованої розвідувально-дозорної машини), дронів, тепловізорів та іншої техніки і спорядження.

Також волонтери продовжили допомагати Олександрівській клінічній лікарні у Києві та відіслали пакунки з гуманітарною допомогою та новорічними подарунками переселенцям. Загальна сума ж допомоги від волонтерів та друзів Фонду Slots City, який працює з березня на потреби армії, перевищила позначку в 17 мільйонів і становить зараз 17 402 568 грн.

"Цей місяць став для друзів та волонтерів Фонду Slots City рекордним із закупівлі допомоги для Збройних Сил України", – каже директор Фонду Slots City Станіслав Андрєєв.

"Місія Фонду – допомагати суспільству у критично важливих ситуаціях, і зараз така ключова потреба – це фронт, допомога бійцям у таких розхідних військово-технічних матеріалах як авто, дрони, утепленні та у спеціальному спорядженні. Крім цього, ми допомагаємо і з медичним забезпеченням пораненим, і з гуманітарною допомогою переселенцям. Ми бачимо своє майбутнє лише у перемозі України. І команда Фонду щодня її наближає: як на волонтерському, так і на економічному фронті", – додав він.

Так, серед допомоги Збройним силам України, яку минулого місяця підготували та передали друзі та волонтери Фонду:

Автомобілі:

Mitsubishi L200 для ССО Азов

Hyundai Terracan для Морської піхоти

Ремонт Mitsubishi Pajero для Морської піхоти

Ремонт броньованої розвідувально-дозорної машини для ТРО

Допомога в закупівлі авто для ЗСУ

Допомога у ремонті авто для ЗСУ

Дрони:

Дрон DJI Mavic-3 для ССО

Дрон DJI Mavic-3 для ЗСУ

Дрон DJI Mavic-3 для Морської піхоти

Дрон DJI Mavic-3 для Національної гвардії

Інша військова техніка:

Тепловізор на Запорізький напрямок

Тепловізори для Десантно-штурмових військ ЗСУ

Тепловізори для ССО

Прилади нічного бачення та дальноміри для ССО

Starlink для Національної гвардії

Зарядні станції для ТРО, ЗСУ, ССО

Генератори для Української добровольчої армії, ТРО, ЗСУ

Генератор у Шевченківську громаду Миколаївської області

Буржуйки - 52 шт для ЗСУ

Спорядження:

Рюкзаки для ЗСУ

Пончо для ЗСУ

Закупівля одягу для ЗСУ

Закупівля курток для Нацгвардії

Допомога у закупівлі одягу (напрямок – Бахмут)

Медична допомога Олександрівській клінічній лікарні у Києві.

Гуманітарна допомога та новорічні подарунки для родин переселенців.

