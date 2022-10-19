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"З'явилася відраза до російської мови": актор "Спімайти Кайдаша" розповів, чому перейшов на українську

19 жовтня, 2022 середа
17:50
Таблоїд На фото: актор Григорій Бакланов

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов поділився, як вони з дружиною перейшли на українську мову

Про це Григорій Бакланов розповів в інтервʼю "24 каналу".

Актор, який зіграв у популярному українському серіалі Лавріна, до 24 лютого розмовляв російською. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Григорій Бакланов разом з дружиною Анастасією Цимбалару перейшли на українську не лише в публічному просторі, а й в побуті. 

Подружжя родом з Одещини і з дитинства спілкувались російською мовою. Після 24 лютого вони відмовилися від мови окупанта, а зараз українською з ними спілкуються навіть російськомовні родичі.

"Після 24 лютого з'явилася відраза до російської мови та всього російського. І прийшло усвідомлення, що ми несемо відповідальність за наш культурний простір, за майбутнє покоління. Це була абсолютно природна реакція", - розповів актор.

За словами Анастасії Цимбалару, їй зараз навіть гидко слухати власні інтерв'ю, які вона давала російською мовою.

"Нещодавно натрапила на інтерв'ю, яке ми давали рік тому. Там обоє говорили російською. Це гидко. Не знаю, як ми робили це. Зараз дивлюсь і думаю: "Хто ці люди? Це взагалі не ми". Дуже рада, що ми позбулися цього, бо зараз соромно", – заявила акторка.

  • Серіал "Спіймати Кайдаша", що вийшов у 2020 році, став одним з найпопулярніших серед українських глядачів. Актори, які виконали головні ролі в популярному українському серіалі "Спіймати Кайдаша", розповіли, чи можлива поява другого сезону

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