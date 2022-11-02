З'явився офіційний трейлер фільму "Аватар: Шлях води"

Ролик опублікували в офіційному акаунті студії в Instagram.

16 грудня 2022 року не великі екрани вийде друга частина науково-фантастичного фільму "Аватар", що стане продовженням оригінальної історії. Події стрічки "Аватар: Шлях води" розгортатимуться через 10 років після дій першого фільму.

"Понад десять років після подій першого фільму "Аватар: Шлях води" починається розповідь про сім'ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), про проблеми, які їх переслідують, про те, на що вони йдуть, щоб захистити одне одного, битви, в яких вони борються, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають", - зазначається в описі до відео.

Режисером фільму залишився Джеймс Кемерон, головні ролі виконали актори, які знялись в оригінальній стрічці: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер. До акторського складу долучились Кейт Вінслет і Стівен Ленг.

Новий фільм вражатиме графікою: до фантастичних пейзажів Пандори доєднаються зйомки під водою. Сиквел триватиме 3 години 10 хвилин.

"Аватар" залишається світовим рекордсменом за касовими зборами, принісши творцям загалом $2,92 млрд.

У травні кіностудія 20th Century оприлюднила перший офіційний тизер науково-фантастичного фільму "Аватар: Шлях води"

Загалом Кемерон підписав контракт з 20th Century Fox про створення чотирьох сиквелів "Аватару"

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