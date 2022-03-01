1 та 2 березня комендантська година на Київщині діятиме з 20:00 до 7-ї ранку

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



"По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.

Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - написав він.



Кулеба додав, що оборона Київщини триває.



"На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", - підсумував він.



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