11 грудня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
11 грудня, внаслідок обстрілу російських окупантів на Донбасі, було поранено українського військового
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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