11 грудня на фронті: російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb