12 грудня на фронті: російські окупанти здійснили чотири обстріли
У неділю, 12 грудня, російські окупанти здійснили чотири обстріли українських позицій
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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