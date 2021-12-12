12 грудня на фронті: російські окупанти здійснили чотири обстріли

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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