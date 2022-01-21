1,3% працівників освіти мають довідки про протипоказання до вакцинації, - Шкарлет
В Україні 1,3% працівників шкіл мають офіційно підтверджені протипоказання до вакцинації проти COVID-19
Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.
Відомо, що усього на 21 січня 2022 року 2 дози щеплення отримали 92% працівників закладів освіти (1,1 млн. людей).
Найбільше вакцинованих вчителів наразі в трьох областях України: в Полтавській, Дніпропетровській та Луганській.
Зазначається, що 0,3% працівників шкіл відсторонили від роботи через відсутність щеплень проти COVID-19.
Найбільше таких у Рівненській (281 людина), Київській (144) і Волинській (136 ) областях.
Крім того, Шкарлет уточнив, що на канікулах перебувають 289 закладів загальної середньої освіти.
Єдиним абсолютним протипоказанням до щеплень проти коронавірусної хвороби є алергічна реакція на першу дозу вакцини або на якийсь її компонент.
Цукровий діабет, гіпертонія, захворювання серця та онкологія не є протипоказаннями до щеплення.
Загалом в Україні люди з протипоказаннями до COVID-вакцинації складають менше 1% від усього населення.
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