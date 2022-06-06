13-й грузинський доброволець загинув в Україні
На війні в Україні загинув Георгій Григолія - грузинський доброволець
Про це повідомив посол Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, передає Грузія-Онлайн.
Доброволець загинув у ході боїв в районі від Бахмута в Донецькій області. Родині вже повідомили про загибель
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було вбито 13 грузинських добровольців.
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