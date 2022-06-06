Про це повідомив посол Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, передає Грузія-Онлайн.

Доброволець загинув у ході боїв в районі від Бахмута в Донецькій області. Родині вже повідомили про загибель

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було вбито 13 грузинських добровольців.