15 січня на фронті спостерігається "тиша"

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

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