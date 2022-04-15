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16 квітня Укрзалізниця відновлює сполучення з Чернігівщиною

15 квітня, 2022 п'ятниця
13:57
війна з Росією Укрзалізниця дизель-поїзд

Від 16 квітня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

До Чернігова їздитиме регіональний дизель-поїзд № 894/893, він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20.

Він робитиме зупинки на станціях Муравійка, Ім. Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр. 

"Поступово відновлюємо залізничне сполучення зі звільненими від окупації та блокади містами. Зокрема, вже відновили залізничне сполучення із Сумською областю, тепер на черзі Чернігівська область. Відновлення міграції населення між містами означає, що наша економіка починає працювати, ми стаємо сильнішими", - зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

Крім того, Укрзалізниця відновлює з 16 квітня рух приміських поїздів Дарниця - Ніжин. Перший поїзд з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний поїзд вирушатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00. У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно.
 

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Укрзалізниця
Чернігівська область
Чернігів
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