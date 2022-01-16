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16 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового

16 січня, 2022 неділя
17:25
війна з Росією ООС

У неділю, 16 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів було поранено українського військового

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.  

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. 

У бік Катеринівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

 

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Операція об'єднаних сил
обстріл
поранений
ООС
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