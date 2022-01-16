16 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
У неділю, 16 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів було поранено українського військового
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
У бік Катеринівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
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