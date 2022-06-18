18 червня росіяни на Донеччині вбили одного цивільного жителя, - ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення. У Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини", - написав він.

За його словами, неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.