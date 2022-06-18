18 червня росіяни на Донеччині вбили одного цивільного жителя, - ОВА
У Донецькій області 18 червня російські військові вбили одну людину і поранили 11
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"Росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення. У Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини", - написав він.
За його словами, неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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