19 січня в Україні послабне вітер і похолодає, - синоптик Наталка Діденко
19 січня Україну накриють суттєві морози, несильний сніг і ожеледиця
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У ніч на 19 січня температура повітря в Україні впаде до -4...-9°C, а на північному сході сягне -10...-15°C. Удень Наталка Діденко прогнозує -2...-5°C, а на Полтавщині, Сумщині, Харківщині - -5...-8°C.
Суттєвих опадів у країні не буде. Лише у східних областях випаде сніг.
Також синоптик попереджає про ожеледицю на дорогах.
У Києві 19 січня послабне вітер. Сніг малоймовірний, але утримуватиметься ожеледиця. Уночі слід очікувати до -8°C, удень - -1...-3°C.
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