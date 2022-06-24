Про це передає Еспресо.

Курс долара в Україні на сьогодні

У банках, обмінниках та на чорному ринку сьогодні, станом на 08:50, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 35,30 грн, продають - по 35,40 грн.

В українських обмінниках ціна долара коливається від 35,10 грн до 35,40 грн. Вартість долара в банках коливається від 31,50 до 35,20 грн.

Курс долара на сьогодні на чорному ринку варіюється від 35,15 грн до 35,40 грн за долар.

Курс євро до гривні на сьогодні

У свою чергу в середньому євро в Україні можна придбати по 37,10 грн, а продати його по 37,30 грн. Курс євро на сьогодні в обмінниках коливається від 36,85 грн до 37,20 грн. У банках євро можна придбати від 30,85 грн до 37,10. Приватні ж особи встановлюють ціни на нього - від 36,85 грн до 37,40 грн за євро.

Курс валют у ПриватБанку

Курс валют у Приват становить 35,20 грн за долар. Продаж сягає 35,60 грн за долар. Євро ж у банку можна купити 36,50 грн, а продати - по 37,50 грн.

Курс валют НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 грн/$. Курс гривні до євро встановлено НБУ на рівні 30,73 грн за євро.

Курс злотого до гривні

Польський злотий сьогодні коштує 6,5231 грн.

Інші валюти

Курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5222 грн за лей.

Румунський лей коштує 6,2126 грн.

Чешська крона вартує 1,2416 грн.

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