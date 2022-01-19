19 січня в Україну прийдуть суха погода, мороз і ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах 19 січня. Вітер північно-західний з переходом на Заході та Півночі на південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме -3...+2°C, у Карпатах і на північному сході - -4...-9°C.



У Києві та Київській області опадів не буде, однак на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. На Київщині температура повітря коливатиметься в межах -3...+2°C, у Києві становитиме 0...-2°C.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb