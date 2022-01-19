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19 січня в Україну прийдуть суха погода, мороз і ожеледиця

19 січня, 2022 середа
08:18
Суспільство дорога, ожеледиця, зима

19 січня Україну накриють мороз, ожеледиця та суха погода

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах 19 січня. Вітер північно-західний з переходом на Заході та Півночі на південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме -3...+2°C, у Карпатах і на північному сході - -4...-9°C.

У Києві та Київській області опадів не буде, однак на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. На Київщині температура повітря коливатиметься в межах -3...+2°C, у Києві становитиме 0...-2°C.
 

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