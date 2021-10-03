2 жовтня на фронті: 11 обстрілів поблизу 10 міст, селищ та сіл, є поранений

Про це йдеться в ранковому фронтовому з'єзданні за неділю, 3 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Окупанти вели обстріли українських позицій поблизу:



Новозванівки - з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.



Мар'їнки - тут росіяни та найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм,



Станиці Луганської - з протитанкового ракетного комплексу,



Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів,



Світлодарська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,



Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів,



Нью-Йорка - із мінометів калібру 82 мм,



Новокиселівка Друга, Новотошківське, Новолуганське - зі стрілецької зброї.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.



"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої важкості", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних Сил.



Командування ООС запевняє, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, "чим змусили його припинити вогневу активність".





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