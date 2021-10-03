2 жовтня на фронті: 11 обстрілів поблизу 10 міст, селищ та сіл, є поранений
Протягом минулої доби, 2 жовтня 2021 року, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться в ранковому фронтовому з'єзданні за неділю, 3 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели обстріли українських позицій поблизу:
Новозванівки - з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Мар'їнки - тут росіяни та найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм,
Станиці Луганської - з протитанкового ракетного комплексу,
Золотого-4 - з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів,
Світлодарська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів,
Нью-Йорка - із мінометів калібру 82 мм,
Новокиселівка Друга, Новотошківське, Новолуганське - зі стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої важкості", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних Сил.
Командування ООС запевняє, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, "чим змусили його припинити вогневу активність".
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