21 грудня в ООС: український військовий дістав поранення, окупанти відкривали вогонь із заборонених мінометів та стрілецької зброї
Станом на 17:00 у вівторок, 21 грудня, російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, один з них - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Зі стрілецької зброї російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях в напрямку Широкиного.
В районі Мар'їнки окупанти здійснили обстріл із заборонених мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення. Він перебуває у медичному закладі, стан здоров'я військового - середньої тяжкості.
Як повідомляють у штабі, підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та дають відсіч російським окупантам.
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