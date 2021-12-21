21 грудня в ООС: український військовий дістав поранення, окупанти відкривали вогонь із заборонених мінометів та стрілецької зброї

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



Зі стрілецької зброї російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях в напрямку Широкиного.



В районі Мар'їнки окупанти здійснили обстріл із заборонених мінометів калібру 120 мм.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення. Він перебуває у медичному закладі, стан здоров'я військового - середньої тяжкості.



Як повідомляють у штабі, підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та дають відсіч російським окупантам.





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