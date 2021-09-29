22-річна біатлоністка відмовилась від російського громадянства заради України
Біатлоністка Дар'я Сідорова відмовилась від російського громадянства заради виступів за збірну України
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Президент Федерації біатлону України Володимира Бринзака розповів, як проходить "натуралізація" російської спортсменки.
"Ми зараз чекаємо на указ президента щодо її громадянства. Як тільки отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюсь, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року. Поступово буде адаптуватись в Україні, буде старатись потрапити в команду вже наступного року для підготовки в новому олімпійському циклі", - розповів Бринзак.
Також Володимир Бринзак розповів про перспективи Сідорової у складі збірної України.
"Звичайно, що я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Навіть у спринті було видно, що в неї другий хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а в інших виграла. Тим більше у неї була хвороба, тому в переслідуванні вона не бігла - ми зняли її спеціально. Вона дуже хороша та молода спортсменка з потенціалом. Думаю, вона нам допоможе", - закінчив Бринзак.
22-річна Дар'я Сідорова є чемпіонкою Росії серед юніорок. У березні 2021 року вона змагалася в чемпіонаті Росії, а в травні почала тренуватися разом з жіночою збірною України.
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