22 серпня в Україні зафіксували 610 випадків COVID-19, понад 400 людей потрапили до лікарень

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



Серед нових хворих - 3 медпрацівників та 33 дитини.



За минулу добу: 425 осіб потрапило до лікарень, 17 людей померло, 434 людини перехворіло.



За весь час пандемії:

◾️ захворіло – 2 275 171 особа;

◾️ одужало – 2 201 433 особи;

◾️ летальних випадків – 53 474;



22 серпня найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

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