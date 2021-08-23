22 серпня в Україні зафіксували 610 випадків COVID-19, понад 400 людей потрапили до лікарень
За минулу добу в Україні зафіксовано 610 підтверджених випадків коронавірусу
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Серед нових хворих - 3 медпрацівників та 33 дитини.
За минулу добу: 425 осіб потрапило до лікарень, 17 людей померло, 434 людини перехворіло.
За весь час пандемії:
◾️ захворіло – 2 275 171 особа;
◾️ одужало – 2 201 433 особи;
◾️ летальних випадків – 53 474;
22 серпня найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
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