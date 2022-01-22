22 січня на фронті спостерігається тиша
У суботу, 22 січня, на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі ООС.
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