26 грудня на фронті: російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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