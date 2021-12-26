26 грудня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
У неділю, 26 грудня, внаслідок обстрілу російських окупантів на Донбасі, один український військовий отримав важке поранення
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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