На Полтавщині пройдуть навчальні стрільби 26 і 27 липня

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

26 і 27 липня на території Лубенської громади на Полтавщині відбудуться навчальні стрільби. Відповідно, мешканців закликали не боятися і не панікувати.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" – написав у telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Також 26 липня навчальні стрільби пройдуть на території Миргородської громади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb