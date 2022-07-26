На Полтавщині пройдуть навчальні стрільби 26 і 27 липня
На Полтавщині на території Лубенської та Миргородської громад проводитимуть навчальні стрільби
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
26 і 27 липня на території Лубенської громади на Полтавщині відбудуться навчальні стрільби. Відповідно, мешканців закликали не боятися і не панікувати.
"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" – написав у telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Також 26 липня навчальні стрільби пройдуть на території Миргородської громади.
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