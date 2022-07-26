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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Полтавщині пройдуть навчальні стрільби 26 і 27 липня
Оновлено

На Полтавщині пройдуть навчальні стрільби 26 і 27 липня

26 липня, 2022 вiвторок
09:29
війна з Росією На Полтавщині відбудуться навчальні стрільби

На Полтавщині на території Лубенської та Миргородської громад проводитимуть навчальні стрільби

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

26 і 27 липня на території Лубенської громади на Полтавщині відбудуться навчальні стрільби. Відповідно, мешканців закликали не боятися і не панікувати.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" – написав у telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Також 26 липня навчальні стрільби пройдуть на території Миргородської громади.

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