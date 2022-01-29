29 січня на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
29 січня на Донбасі російські окупаційні війська жодного разу не порушили режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - заявили у штабі ООС.
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