30 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
У неділю, 30 січня, на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів отримав поранення український військовий
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
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