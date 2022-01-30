30 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

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