До Еспресо звернулися бійці 80-ї бригади, які стримують атаки російської армії на Донбасі, з проханням допомогти придбати спеціальне обладнання, а саме тепловізори та прилади нічного бачення. Обладнання є недешевим, тому придбати його окремим громадянам складно.

Ведуча Еспресо Ірина Коваль, яка реалізовує чимало волонтерських ініціатив під час війни, закликала велику аудиторію Еспресо та всіх небайдужих громадян долучитися до збору коштів, і необхідна сума була зібрана протягом трьох днів.

"Друзі, захоплююсь Вами!

Дякую всім вам і глядачам espreso.tv.

Ми зібрали, ще більшу суму, ніж була потрібна.

Але і у військових з 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ багато потреб, які треба закрити. Фотозвіт обов’язково буде.

Дякую кожному з вас за кожну гривню! Разом до перемоги!" - написала Ірина Коваль в соцмережах.