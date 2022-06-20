345 тис. на потреби ЗСУ зібрано за 3 дні в рамках волонтерського проекту Еспресо
Всього за 3 днів небайдужі громадяни пожертвували на потреби ЗСУ 345 409 грн у відповідь на заклик ведучої Еспресо Ірини Коваль в рамках волонтерського проекту Еспресо
До Еспресо звернулися бійці 80-ї бригади, які стримують атаки російської армії на Донбасі, з проханням допомогти придбати спеціальне обладнання, а саме тепловізори та прилади нічного бачення. Обладнання є недешевим, тому придбати його окремим громадянам складно.
Ведуча Еспресо Ірина Коваль, яка реалізовує чимало волонтерських ініціатив під час війни, закликала велику аудиторію Еспресо та всіх небайдужих громадян долучитися до збору коштів, і необхідна сума була зібрана протягом трьох днів.
"Друзі, захоплююсь Вами!
Дякую всім вам і глядачам espreso.tv.
Ми зібрали, ще більшу суму, ніж була потрібна.
Але і у військових з 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ багато потреб, які треба закрити. Фотозвіт обов’язково буде.
Дякую кожному з вас за кожну гривню! Разом до перемоги!" - написала Ірина Коваль в соцмережах.
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