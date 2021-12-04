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Головна війна з Росією 4 грудня на фронті не зафіксовано жодного обстрілу

4 грудня на фронті не зафіксовано жодного обстрілу

4 грудня, 2021 субота
18:29
війна з Росією ООС

У суботу, 4 грудня, на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

За даними штабу ООС, станом на 17:00 з боку російських окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у зведенні.
 

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Операція об'єднаних сил
режим тиші
ООС
режим припинення вогню
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