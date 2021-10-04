40 країн в ООН підтримали спільну заяву щодо порушень прав людини в Криму
Перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова виголосила під час 48-ї сесії Ради ООН з прав людини заяву від імені 40 держав про ситуацію з правами людини в окупованому Криму
Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.
Основні тези заяви:
- засудження порушень РФ прав людини в окупованому Криму;
- Підтримка "Кримської платформи";
- Заклик до РФ дотримуватися своїх зобов’язань та засудження будь-яких спроб легітимізувати анексію Криму;
- Засудження проведення виборів до Державної Думи РФ (17-19 вересня) на суверенній території України та невизнання результатів;
- Рішуче засудження політично вмотивованих обшуків та затримання кримських татар, зокрема: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахметових, Шевкета Усейнова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла;
- Необхідність дотримання Російською Федерацією як державою-окупантом її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та в сфері прав людини, зокрема відновити права людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму, негайно та повною мірою виконати наказ Міжнародного суду щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу;
- Підтримка територіальній цілісності та суверенітету України в межах її кордонів.
Заяву підписали: Україна, Австрія, Австралія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспанія. Італія, Канада, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.45
Купівля 26.45Продаж 26.67
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе