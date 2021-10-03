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48-річна Руслана Лижичко приголомшила заявою про можливу вагітність

3 жовтня, 2021 неділя
12:00
Культура

Відома українська співачка, народна артистка України й переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко натякнула, що чекає на первістка

Це сталося в ефірі шоу "Маскарад" на телевізійному каналі "1+1" ввечері у суботу, 2 жовтня 2021 року, повідомляє Еспресо.TV.

Зокрема, під час розкриття костюму Руслана загадково вимовила:

"Ви думали, що знаєте мене, та ви не знали, що знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз".

"В мене є Лукаш, але він мене ще ніколи в житті не образив. І саме його я так сильно полюбила, що найзаповітніша мрія Мавки - мати дитину", - цитує Руслану агенція УНІАН.

Ведучий та учасники шоу почали вітати її. Співачка Ірина Білик навіть сказала, що хоче стати її кумою.

"Я тобі щиро цього бажаю, але ти повинна зараз сказати, чи візьмеш мене за хрещену?", - запитала вона.

Руслана, відповідаючи, натякнула, що нею може стати й Марія Єфросиніна.

"Я хочу попросити Іру і Машку теж, бо Машка теж до цього прикладалася", - сказала вона.

  • 48-річна Руслана Лижичко з 1995 року перебуває в шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим. Дітей у пари досі немає.

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Руслана
вагітність
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