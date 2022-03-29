6 500 грн єПідтримки: загалом українцям вже виплатили 22 млрд від початку запуску послуги

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

"Від початку запуску послуги ми вже отримали 4,4 млн заявок", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що подати можна заявку до 31 березня включно.

"єПідтримка надходитиме доти, доки всі не отримають кошти", - пояснили у відомстві.

Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.