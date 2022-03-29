6 500 грн єПідтримки: загалом українцям вже виплатили 22 млрд від початку запуску послуги
У рамках виплат 6500 грн по програмі "єПідтримка" виплатили 22 млрд грн
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
"Від початку запуску послуги ми вже отримали 4,4 млн заявок", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що подати можна заявку до 31 березня включно.
"єПідтримка надходитиме доти, доки всі не отримають кошти", - пояснили у відомстві.
Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.
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