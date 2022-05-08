60 тис військових РФ з Сирії, які зайдуть в Україну, вийдуть звідси такою ж кількістю загиблих, - військовий експерт Тарас Чмут

Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми готові компенсувати ці 60 тисяч російських військових із Сирії, які зайдуть в Україну, 60-ма тисячами загиблих, які вийдуть звідси внаслідок отримання сучасної західної техніки та озброєння. Для нас ці 60 тис росіян із Сирії - це не дуже добре, але це не є чимось настільки критичним, щоб змінило хід війни. На першому етапі війни Росія не змогла реалізувати свій задум, не змогла реалізувати плани щодо окупації більшості території України, не зважаючи на тотальну перевагу в повітрі, ракетній зброї, кількості особового складу й бронетехніки", - зазначив Чмут.

Голова фонду "Повернись живим" додав, що посилення російських окупантів 60 тисячами військових із Сирії все одно не стане переломним моментом для Росії у війні проти України.

"Очевидно, що посилення такою кількістю вже присутні в Україні російські війська нічого хорошого для нас не означає. Але треба розуміти, що в росіян і так багато особового складу й техніки, але це не дало їм якоїсь стратегічної переваги у війні проти України", - зауважив Тарас Чмут.

Deutsche Welle з посиланням на видання The Moscow Times заявляє, що Путін начебто віддав наказ перекинути російське угрупування військ в Сирії на Схід України.

За їхніми даними, загальна чисельність російської армії в Сирії становить 63 тисячі військових, із яких майже половина - офіцери.

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