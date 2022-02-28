Референдум у Білорусі: 65,16% опитаних проголосували за поправки в конституцію, - ЦВК
Держспецзв’язку підтвердив інформацію, що у Білорусі 65,16% опитаних громадян на референдумі проголосували за поправки до конституції
Офіційний Telegram-канал Держспецзв’язку України процитував голову ЦВК Білорусі.
"За поправки до конституції Білорусі на референдумі проголосували 65,16% громадян, рішення ухвалено", – повідомив голова ЦВК Білорусі.
Серед головних поправок до конституції, за які голосували на референдумі:
- Самопроголошений президент Олександр Лукашенко зможе обратися ще на два терміни,
- Білорусь скасує положення про свій нейтралітет та без'ядерний статус,
- Президента країни не можна буде притягувати до відповідальності за злочини, вчинені ним на посаді.
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