Референдум у Білорусі: 65,16% опитаних проголосували за поправки в конституцію, - ЦВК

Офіційний Telegram-канал Держспецзв’язку України процитував голову ЦВК Білорусі.



"За поправки до конституції Білорусі на референдумі проголосували 65,16% громадян, рішення ухвалено", – повідомив голова ЦВК Білорусі.



Серед головних поправок до конституції, за які голосували на референдумі:

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко зможе обратися ще на два терміни,

Білорусь скасує положення про свій нейтралітет та без'ядерний статус,

положення про свій нейтралітет та Президента країни не можна буде притягувати до відповідальності за злочини, вчинені ним на посаді.