Росіяни за 10 квітня 66 разів гатили по Харківщині, є загиблі. Обстріли не мають ніякого стратегічного значення, окрім залякування, – депутат облради

Про обстріли на Харківщині та у місті Харків повідомив Олександр Скорик, депутат Харківської облради в етері Еспресо TV.



За його словами, Харків постійно перебуває під обстрілами. Вчора,10 квітня, окупанти 66 разів обстріляли різні територіальні громади та різні частини Харкова. Є 10 загиблих, серед них одна дитина, що є трагічною ситуацією.



"Сьогодні ми бачимо, обстріли Харкова мають абсолютно хаотичний характер, не мають ніякого стратегічного значення, окрім залякування населення. І намагаються зробити так, щоб населення замість того, щоб відновлювати своє життя, мало якісь панічні настрої. Але тут же ми бачимо, є постійний рух людей у місто, попри обстріли й реальну загрозу, вони приїздять до рідного міста. Ми бачимо, відкриваються перукарні, магазини. Харків показує нереальну волю до життя, вірить в збройні сили" - зазначив депутат.



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