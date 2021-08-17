$70 тис. за дитину: У Києві викрили незаконну торгівлю новонародженими

Про це повідомляє голова Нацполіції (НПУ) Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.



За інформацією слідства, щоб отримати дитину, замовник мав сплатити 70 тисяч доларів.



Як відомо, цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники Департамент міграційної поліції і слідчі документували більше двох років.



"Організатор – керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдо подружжя замовляли послугу сурогатного материнства", - йдеться у повідомленні голови НПУ.



За словами Клименка, надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.



"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України", - сказав він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb