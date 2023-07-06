Або дрони, або дороги
Якого біса у нас під час важкої війни змінюють асфальт на ще непоганих дорогах
Кажуть, нам бракує авіації. Це правда. А ще не вистачає балістичних ракет великої дальності, танків, гармат, боєприпасів — привіт Гусєву; бракує "хаймарсів", "штормів", немає "атакмсів"... катастрофічно не вистачає добре навчених бійців, талановитих командирів та блискучих полководницьких рішень.
Нам не вистачає мізків, сильних рук, відповідальних рішень. Інакше з якого біса у нас під час важкої війни змінюють асфальт на ще непоганих дорогах, і впорядковуються і так ще пристойні (цілі) міста, коли інші лежать у руїнах?
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Нам нікуди подіти гроші?.. Руки?.. Мізки?.. У нас є трудова армія для відновлення зруйнованого?.. Нам вистачає працівників на оборонних підприємствах?..
Нам не спадає на думку, що оборонні заводи треба закопувати під землю замість того, щоб будувати дороги на землі? Нові дороги — якими окупанти швидше доберуться до столиці.
Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".
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