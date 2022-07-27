Абрамович, санкції і втрати Росії

Але і російська насправді лежить. Бо санкції навіть поза нафтою і газом працюють.

Це висновок нової 118-сторінкової статті Джеффрі Зонненфельда з Єльського університету та інших 18 авторів.

Зонненфельд стверджує, що Росія подає брехливу статистику, щоб показати: нібито санкції більше шкодять Європі, ніж Росії.

Насправді санкції на імпорт фактично зупинили власне виробництво в Росії. Іноземні компанії, які пішли з Росії, генерували 40 відсотків ВВП.

Росіяни шантажують Європу поставками газу. Це шантаж відчаю. Європа справді 46 відсотків газу імпортує з Росії.

Але Росія експортує 83 відсотки газу у Європу. Шантажуючи Європу газом, Росія блефує.

Отже, питання збереження санкцій проти Росії життєво важливо для України, попри лобізм самої Росії. Для цього самим не потрібно йти на поступки Росії, щоб не створювати аргументів за зняття санкцій.

Таких аргументів безліч. Деякі російські банки, які під санкціями у світі, продовжують працювати в Україні. Нібито власники передали власність в управління.

Багато інформації про те, що російський ПІН банк, який належить Євгенію Гіннеру (це так звана "лужниковська" група, пов‘язана з Бабаковим, ВПК Росії і криміналом) продовжує отримувати рефінансування від Нацбанку. За час війни нібито отримав понад мільярд.

Нарешті, що робить на перемовинах у Стамбулі Абрамович? Абрамович управляв грошима Єльцина, а зараз, за твердженням преси, грошима Путіна. Який ефект від того, що Україна його всюди запрошує і допускає? Ми купуємо чи продаємо? Держава чи окремі особи з української влади? Суспільство повинне про це знати.

Для ефективного продовження санкцій ми маємо бути прикладом жорсткості і чесності у всіх стосунках з агресором.