Про це пише The Wall Street Journal, подаючи звіт про виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена перед законодавцями у середу, 27 квітня.

На слуханнях у сенаті щодо бюджетного запиту Державного департаменту сенатор Ліндсі Грем (з Південної Кароліни) закликав Блінкена зробити це (назвати Росію державою-спонсором тероризму. - Ред.) та запитав, чому цього ще не було зроблено.

"Я не сумніваюся, сенаторе, що росіяни тероризують український народ, – сказав держсекретар у відповідь. - Питання полягає в тому — і знову ж таки, це те, на що дивляться юристи — щоб переконатися, що ми дійсно відповідаємо законодавчим вимогам цього визнання".

Посилаючись на нібито дії Росії в Україні та в Сирії, де Москва підтримала президента Башара Асада, пан Грем сказав секретарю: "Якщо вам потрібно змінити закон, щоб Росія відповідала йому, у вас буде 100 голосів".

The Wall Street Journal пояснює, що для того, аби країну було визнано державою-спонсором тероризму, держсекретар повинен визначити, що її уряд "неодноразово надавав підтримку актам міжнародного тероризму".

Додамо, що наразі державними спонсорами тероризму є чотири країни: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.



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