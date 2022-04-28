Адміністрація Байдена розглядає можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Wall Street Journal
Адміністрація Байдена розглядає можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму, але чиновники не визначили, що дії Кремля відповідають юридичним стандартам для призначення
Про це пише The Wall Street Journal, подаючи звіт про виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена перед законодавцями у середу, 27 квітня.
На слуханнях у сенаті щодо бюджетного запиту Державного департаменту сенатор Ліндсі Грем (з Південної Кароліни) закликав Блінкена зробити це (назвати Росію державою-спонсором тероризму. - Ред.) та запитав, чому цього ще не було зроблено.
"Я не сумніваюся, сенаторе, що росіяни тероризують український народ, – сказав держсекретар у відповідь. - Питання полягає в тому — і знову ж таки, це те, на що дивляться юристи — щоб переконатися, що ми дійсно відповідаємо законодавчим вимогам цього визнання".
Посилаючись на нібито дії Росії в Україні та в Сирії, де Москва підтримала президента Башара Асада, пан Грем сказав секретарю: "Якщо вам потрібно змінити закон, щоб Росія відповідала йому, у вас буде 100 голосів".
The Wall Street Journal пояснює, що для того, аби країну було визнано державою-спонсором тероризму, держсекретар повинен визначити, що її уряд "неодноразово надавав підтримку актам міжнародного тероризму".
Додамо, що наразі державними спонсорами тероризму є чотири країни: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.
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