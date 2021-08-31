Аеропорт "Київ" планує перевести всі основні сервіси в електронний формат
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського планує перевести всі основні сервіси в електронний формат
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами директора з розвитку міжнародного аеропорту "Київ" Євгена Білика, всі основні сервіси аеропорту планується перевести в електронний формат.
"Спільно з генеральним директором Ольгою Товкес ми дивимося зараз у бік діджиталізації, розробки маркетплейсів і e-commerce модуля для комфорту пасажирів і більш ефективного управління нашими доходами", - цитує агентство слова Білика.
Він зазначив, що в електронний формат може бути переведена не лише пріоритетна реєстрація, але і прискорене проходження формальностей, сплата паркування і продуктів.
Білик додав, що наразі модуль знаходиться у стадії розробки, але вже відомо, що це буде додаток, який кожен пасажир зможе встановити і замовити будь-яку послугу з будь-якої точки світу.
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