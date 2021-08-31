Аеропорт "Київ" планує перевести всі основні сервіси в електронний формат

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



За словами директора з розвитку міжнародного аеропорту "Київ" Євгена Білика, всі основні сервіси аеропорту планується перевести в електронний формат.



"Спільно з генеральним директором Ольгою Товкес ми дивимося зараз у бік діджиталізації, розробки маркетплейсів і e-commerce модуля для комфорту пасажирів і більш ефективного управління нашими доходами", - цитує агентство слова Білика.



Він зазначив, що в електронний формат може бути переведена не лише пріоритетна реєстрація, але і прискорене проходження формальностей, сплата паркування і продуктів.



Білик додав, що наразі модуль знаходиться у стадії розробки, але вже відомо, що це буде додаток, який кожен пасажир зможе встановити і замовити будь-яку послугу з будь-якої точки світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb