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Головна Економіка Аеропорт Рівного прийняв Boeing вперше за мінімум 20 років

Аеропорт Рівного прийняв Boeing вперше за мінімум 20 років

5 жовтня, 2021 вiвторок
20:02

Міжнародний аеропорт"Рівне" вперше за понад 20 років прийняв літак Boeing 737-500

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної ради.

"Борт доставив 49 пасажирів з міжнародного аеропорту Швехате (Відень). 4 жовтня, з летовища Boeingвідлетів до міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона (Тель-Авів). Востаннє Boeing у Рівному приземлявся ще за часів війни у Югославії. Деякі літаки тоді частково базувалися тут", - йдеться у повідомленні.

За словами директора аеропорту Олександра Якубця, попри те, що літак прийняли без перешкод, для поліпшення заїзду літака на перон ще потрібно розширити доріжку та оновити світлосигнальну систему для заходу на посадку.

Через часткову реконструкцію, аеропорт не зможе повноцінно функціонувати протягом тривалого часу.

За попередньою інформацією, роботи проводитимуться до травня.

 

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аеропорт
Рівне
Boeing
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