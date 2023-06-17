Але замість того, щоби зайнятися ними лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго вирішили просувати миротворчу місію аби зупинити війну в Україні.

Президент Рамафоса спочатку прибув у Київ, потім зустрічається з Путіним.

Говорити в деталях про африканський план миру особливо немає сенсу, оскільки загалом він повторює "мирні плани" інших дуже віддалених від зони конфлікту країни – розвести війська, закріпити лінію розмежування й удати, що нічого не сталося. Важко уявити, щоби на це в Україні хтось погодився.

Інша проблема з усіма цими "мирними планами", - це те, що країни, які їх пропонують, не мають жодних інструментів, аби впливати на війну. Ці інструменти – це гроші, санкції та зброя. Якщо в авторів мирних пропозицій їх немає, — їхні слова — лише "добрі побажання", які можна вислухати хіба з вихованості.

Головний винуватець війни – Путін – взагалі добрих слів не розуміє. На нього діє лише сила – сила зброї та сила грошей. Якщо новоявлені миротворці не готові їх надати, їм краще відкрити офіс в ООН, де вони зможуть писати довгі заяви про "глибоку стурбованість".

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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