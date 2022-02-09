Втручання у вибори США, кібератаки, утиски опозиції: S&P і Fitch прогнозують тривале послаблення економіки РФ навіть без нового нападу на Україну

Про це заявили аналітики рейтингових агентств S&P і Fitch, передає РБК.



Аналітики Fitch відзначають, що напруженість навколо України збільшила ризик конфлікту і впровадження більш серйозних санкцій проти Росії.



"Санкції, ймовірно, будуть відповідати яким-небудь діям, які будуть зроблені Росією, щодо чого зберігається висока невизначеність", - йдеться в матеріалах агенства.



S&P відзначають, що на економіку Росії впливає загострення ситуації з Україною і перспектива введення санкцій: заборона російським банкам проводити операції в доларах США, відключення від міжнародної системи SWIFT, заборона для інвесторів на володіння російськими державними борговими зобов'язаннями на вторинному ринку.



"Навіть якщо ці вкрай негативні сценарії не будуть реалізовані, ризик введення суворих санкцій, швидше за все, буде обмежувати перспективи довгострокового зростання російської економіки та, можливо, зробить її привабливість для інвесторів низькою в середньостроковій і довгостроковій перспективі, що ще більше послабить її інтеграцію у світову економіку", - йдеться в матеріалах S&P.



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