Агентство Moody’s знизило рейтинг РФ до переддефолтного стану
Агентство Moody's змінило кредитний рейтинг Росії з B3 до Ca – тепер країна за крок до дефолту
Про це йдеться в повідомленні на сайті Moody's, передає ЕП.
Росії присвоєний кредитний рейтинг Ca з негативним прогнозом. Зобов'язання з таким рейтингом є дуже спекулятивними і, ймовірно, у процесі або дуже близькі до дефолту, з малою перспективою повернення основної суми та відсотків.
Найнижчий можливий рейтинг за оцінкою агентства – С, його отримують емітенти, які оголосили дефолт.
Зниження рейтингів зумовлене втратою контролю над резервами центрального банку Росії, що обмежить платежі, у тому числі за обслуговування боргу за держоблігаціями.
Негативний прогноз відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов’язані з введенням санкцій після вторгнення Росії в Україну, а також фінансові наслідки від затримок погашення боргу.
"Високий рівень координації між західними країнами щодо введення широкомасштабних санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну суттєво погіршив здатність Росії забезпечити своєчасне погашення своїх суверенних боргових зобов’язань", – повідомляє агентство.
Moody's очікує, що економіка РФ скоротиться на 7% у реальному вимірі у 2022 році. Постійне зниження курсу рубля матиме наслідки у вигляді підвищення інфляції та зниження рівня життя.
Буфер валютних надходжень від нафти та газу може пом’якшити вплив санкцій. Агентство допускає, що наступні обмеження перекриють і цей валютний канал для країни.
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