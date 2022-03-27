Агресія з боку Росії не припиниться, поки Путін не обʼєднає під прапором РФ усю територію СРСР, - Портников

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Усі ці слова, які вимовляють російській політики, дипломати, військові не мають жодного значення. Згадайте хоча б те, що президент РФ 23 лютого 2022 р говорив, що питання кордонів ЛНР і ДНР мають вирішуватися за столом перемовин. Буквально напередодні наступу на Україну, коли вже все було вирішено і підписано. План Путіна дуже простий і незмінний - окупація всієї території колишнього совєцького союзу. Жодних інших планів не існує. Україна, Білорусь, Казахстан, країни Центральної Азії, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан мають бути ліквідовані як держави та приєднані до Російської Федерації", - зазначив Портников.



Журналіст наголосив, що до того дня, поки це обʼєднання не завершиться, агресія з боку Росії не припиниться.



"До того дня, поки над Ужгородом, Астаною, Тбілісі, Єреваном, Ашгабатом і Баку не будуть підняті російські прапори, або в іншому варіанті, якщо не розпадеться сама Російська Федерація, - це не припиниться. Це треба чітко розуміти кожному, хто живе на постсовєцькому просторі: Путін сприймає 1991 рік як момент, коли від історичної Росії Заходом було штучно відʼєднано території, які за історичним правом належать російському народу", - зауважив Віталій Портников.



Публіцист додав, що ці території не вдалося обʼєднати політично, адже раніше Путін пропонував самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку приєднуватися до РФ областями. Так само не буде ніяких ЛНР та ДНР - це буде Луганська та Донецька області Російської Федерації.

Нагадаємо, Кремль розглядає можливість залучення до бойових дій в Україні неповнолітніх громадян РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські військові поводяться в Україні, як німецькі нацисти під час другої світової війни.