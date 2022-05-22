Про це повідомляє австрійське видання Salzburger Nachrichten.

Члени "союзу вільних анархістських організацій" в Австрії зайняли віллу на озері Аттерзеє, власником нерухомості вважається Ігор Шувалов – глава корпорації ВЕБ. РФ та колишній російський віцепрем'єр.

Віллу зайняли в суботу зранку, а ввечері уже звільнили. Спершу йшлося про 30-40 активістів, але поліція свідчить, що їх було десять. Активісти вимагали конфісувати будівлю та "не приватизувати озеро".

Активісти проникли туди через будівельні ліси, але на вимогу будівельників покинули територію. П'ятерьох з них ідентифікували, п'ятеро втекли. Однак поліція не побачила законних підстав затримувати когось із них, тож попросила активістів розійтися.

Хоча шкоди будівлі не було завдано, з її вікон вивісии плакати "Солідарність з біженцями та дезертирами" та "Вільний доступ до озера". Активісти згодом у прес-релізі розкритиквали війну Росії проти України та закликали до експропріації вілли, щоб потім надати її як прихисток для біженців, дезертирів та бездомних.

Крім того, активісти критикують те, що підходи до озера опинилися у приватних руках.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів Усманова та Шувалова.

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