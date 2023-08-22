"Активна меншість має сформувати порядок денний для України після війни": громадський діяч Пекар назвав 4 головні принципи

Про це в ефірі Еспресо заявив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та громадський діяч Валерій Пекар.

"Завжди є активна меншість, яка визначає напрямок руху і пасивна більшість, яка визначає швидкість руху. Головне, щоб активна меншість сформувала порядок денний для країни - з якими словами підуть на вибори наступні кандидати в президенти та народні депутати, з якими словами в наступний парламент підуть міністри та прем'єри", - сказав він.

Пекар висловив бажання, щоб був сформований правильний порядок денний.

"Для мене критерієм правильності будуть наступні слова. Перше - "безпека", воно очевидне для всіх. Друге - "верховенство права", третє - "економічна свобода". Мені б хотілося мати в цьому списку ще слово "демократія". Буває після війни в Україні економічне зростання без демократії, але не в Україні і не в ХХІ столітті. Зараз постіндустріальна епоха, коли головна персона в економіці - це людина, яка виробляє щось дуже цінне своєю креативною, творчою працею. Саме тому, демократія, яка забезпечує більш справедливий розподіл економічного блага по всьому суспільству є неодмінним супутником нашого економічного зростання", - підсумував діяч.