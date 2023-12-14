Акторка Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, вчинила суїцид

Про це пише Liberation.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактом смерті акторки Еммануель Дебевер, яка стала першою жінкою, що публічно звинуватила Жерара Депардьє у сексуальному насильстві. 6 грудня вона покінчила з життям, кинувшись у ріку Сену. Їй було 60 років.

Еммануель Дебевер було 20 років, коли вона знялась у фільмі Анджея Вайди "Дантон" в 1983 році разом з виконавцем головної ролі Жераром Депардьє. Вона зіграла Луїзон, другу дружину революціонера, якого грав Депардьє.

У 2019 році на своїй сторінці у Facebook вона перша публічно звинуватила французького актора ув сексуальному насильстві.

"Священний монстр багато чого дозволяв собі під час цих зйомок… Користуючись приватністю всередині вагончика, він засунув свою велику лапу під спідницю, нібито щоб мені стало легше. Я не дозволяла це зробити. Ось наші очі, прикуті до ешафота, ось-ось впаде голова. Ось мій погляд", - написала вона.

Запобіжних заходів щодо актора обрано не було.

Дебевер відома саме як перша обвинувачка Депардьє, оскільки актриса Шарлотта Арну, яка подала скаргу в серпні 2018 року за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, публічно не розкрила свою особу до грудня 2021 року.

З огляду на звинувачення актриси проти Депардьє прокуратура Парижа вирішила розпочати розслідування причин смерті, доручивши судовій поліції "дослідити обставини, які могли призвести до цього".

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритий лист, у якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".