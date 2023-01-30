Акції Raiffeisen Bank International упали на 6% після українських санкцій щодо його російської "дочки"

Про це повідомляє видання Austria Presse Agentur (APA).

"На фондовому ринку інвестори були незадоволені санкціями, запровадженими Україною. Рано вранці вартість акції знизилася приблизно на 6% і становила 15,96 євро", - йдеться у повідомленні.

Довідка. 28 січня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких РФ використовує для перевезення залізницею військової техніки та солдатів. Під обмежувальні заходи потрапили 185 компаній та осіб, у тому числі зареєстроване ТОВ "Райффайзен-Лізинг", яке є 100% дочірньою компанією "Райффайзенбанку Росія".

10 січня стало відомо, що у Національному банку України вважають неприпустимим, що частина міжнародних банків на одинадцятому місяці війни не ухвалила остаточних рішень про вихід з російського ринку.

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