AliExpress, Emerson Electric та ще 5 компаній оголосили про відхід чи обмеження роботи на ринках Росії та Білорусі
Цифрова блокада РФ та РБ триває і до неї приєднуються все нові компанії
Про це повідомив у телеграм очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Дякую технологічним компаніям за їхні санкції проти країни-агресора", - зазначив міністр цифрової трансформації України.
Сьогодні до санкцій приєднались ще сім учасників:
- Фінська компанія Accountor ініціювала вихід із російського ринку. Компанія оголосила, що вже почала процес припинення діяльності. Accountor спеціалізується на програмних рішеннях та аутсорсингових послугах для фінансових та HR-служб.
- AliExpress припинив приймати для оплати замовлень картки банків, що потрапили під санкції. Оплачувати замовлення можна через Qiwi.
- Компанія Wolters Kluwer припинила вести бізнес у РФ та Білорусі, за винятком деяких продуктів для здоров'я, для яких є вагомі гуманітарні причини. Wolters Kluwer NV – голландська компанія, що надає інформаційні послуги. Компанія обслуговує юридичні, ділові, податкові, бухгалтерські, фінансові, аудиторські, ризикові, нормативні та медичні ринки.
- Downdetector у російській версії більше немає. Якщо перейти за посиланням downdetector.ru, користувача перекине на міжнародну версію, де багато російських сервісів відсутні. Downdetector — це платформа, яка дозволяє відстежувати збої в роботі соціальних мереж, месенджерів та інших сайтів.
- Програма для SEO-просування сайтів SE Ranking припинила роботу у РФ та взаємодію з російськими користувачами. Компанія продовжить виконувати зобов'язання за поточними договорами, але купівля, продовження підписок та поповнення балансу неможливі.
- Одна з двох провідних міжнародних баз даних наукового цитування Web of Science, яка надає відомості про публікації та їх цитування в наукових журналах, стала недоступною для дослідників із РФ.
- Американський виробник Emerson Electric покидає РФ. Emerson Electric — велика транснаціональна корпорація. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних і споживчих ринків.
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