AliExpress, Emerson Electric та ще 5 компаній оголосили про відхід чи обмеження роботи на ринках Росії та Білорусі

Про це повідомив у телеграм очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Дякую технологічним компаніям за їхні санкції проти країни-агресора", - зазначив міністр цифрової трансформації України.

Сьогодні до санкцій приєднались ще сім учасників:

Фінська компанія Accountor ініціювала вихід із російського ринку. Компанія оголосила, що вже почала процес припинення діяльності. Accountor спеціалізується на програмних рішеннях та аутсорсингових послугах для фінансових та HR-служб.

AliExpress припинив приймати для оплати замовлень картки банків, що потрапили під санкції. Оплачувати замовлення можна через Qiwi.

Компанія Wolters Kluwer припинила вести бізнес у РФ та Білорусі, за винятком деяких продуктів для здоров'я, для яких є вагомі гуманітарні причини. Wolters Kluwer NV – голландська компанія, що надає інформаційні послуги. Компанія обслуговує юридичні, ділові, податкові, бухгалтерські, фінансові, аудиторські, ризикові, нормативні та медичні ринки.

Downdetector у російській версії більше немає. Якщо перейти за посиланням downdetector.ru, користувача перекине на міжнародну версію, де багато російських сервісів відсутні. Downdetector — це платформа, яка дозволяє відстежувати збої в роботі соціальних мереж, месенджерів та інших сайтів.

Програма для SEO-просування сайтів SE Ranking припинила роботу у РФ та взаємодію з російськими користувачами. Компанія продовжить виконувати зобов'язання за поточними договорами, але купівля, продовження підписок та поповнення балансу неможливі.

Одна з двох провідних міжнародних баз даних наукового цитування Web of Science, яка надає відомості про публікації та їх цитування в наукових журналах, стала недоступною для дослідників із РФ.