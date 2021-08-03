Amazon випустить серіал за книгою "Володар перснів" у вересні 2022 року

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає ZN.ua.

Він вийде одночасно в 240 країнах світу.

Епізоди будуть виходити щотижня. Зйомки першого сезону завершилися 2 серпня в Новій Зеландії.



Дія відбуватиметься, за тисячі років до подій, які були описані в романах "Хоббіт, або Туди і звідти" і "Володар перснів".

У Twitter опублікували перший кадр із серіалу.

