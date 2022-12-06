Американська акторка Кірсті Еллі померла від раку

Про це пише BBC з посиланням на рідних кінозірки.

"З сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, люта і любляча мати померла", – написали її діти.

У заяві сім'ї не уточнюється, який рак був у Кірсті Еллі, але сказано, що його "нещодавно виявили".

"Вона була в оточенні своєї найближчої родини і боролася з величезною силою, залишаючи нам впевненість у своїй нескінченній радості від життя та будь-яких пригод, які чекають попереду", - йдеться у заяві. - "Якою б вона не була знаковою на екрані, вона була ще більш дивовижною матір’ю та бабусею".

Рідні також висловили захоплення її "любов'ю до життя, її дітей, онуків і багатьох тварин, не кажучи вже про її вічну радість від творчості".

Джон Траволта, який знімався з нею в серіалі "Дивіться, хто говорить", висловив своє співчуття в Instagram.

"Кірсті була одним із найбільш особливих стосунків, які я коли-небудь мав. Я люблю тебе, Кірсті. Я знаю, що ми ще побачимося", - написав актор.

Довідка. Кірстен Луїз "Кірсті" Еллі – американська акторка і комедіантка, народилася 12 січня 1951 року в місті Вічита, штат Канзас.Найбільш відома за роллю Ребекки Гов в ситкомі "Будьмо" (1987–1993), за яку вона отримала премії "Еммі" і "Золотий глобус". Вона з'явилася в 147 епізодах після приєднання до шоу на піку його популярності і продовжувала з'являтися до його завершення в 1993 році.

Також за роллю в ситкомі "Салон Вероніки" (1997–2000). Вона також відома за роллю у фільмі "Дивись, хто говорить" (1989) і його двох сиквелах. Акторка також знялася у фільмах "Зоряний шлях 2: Гнів Хана", "Дроп Дед Горжеус".

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