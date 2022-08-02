Про це повідомляє ISW.

Супутникові та інші знімки показують, що в результаті нападу було пошкоджено тільки одну будівлю, стіни цієї будівлі не були зруйновані, і навколо не залишилося воронок від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом закладеного всередині запального, або вибухової речовини.

Один американський чиновник заявив Politico, що є докази того, що атака була здійснена не Києвом. Якби Україна використовувала для нанесення удару щось інше, а не HIMARS, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об'єкта, включаючи воронки та інші пошкоджені будівлі.

Враховуючи оцінку США, що HIMARS не використовувалися при нападі, ISW вважає, що Росія несе всю відповідальність за цей напад на українських військовополонених.

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